Северский Донец обмелел из-за жары, россияне хотят снова форсировать – Гайдай

Из-за падения уровня воды в Северском Донце из-за жаркой погоды российские оккупационные войска могут осуществить форсирование в ближайшее время.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Уже вторую неделю жаркая погода: солнце, нет дождей. Уровень воды в реке упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке.

То есть где-то метра три – или даже больше – уже опустилась река. И, возможно, еще будут варианты и попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм".

Детали: По словам главы военной администрации области, наиболее горячими направлениями остаются Попасная, Тошковка и Северодонецк. На улицах Северодонецка идут тяжелые бои. В городе очень плотный артиллерийский огонь со стороны российских оккупантов, после чего враг наступает бронетехникой.

Гайдай рассказал, что россияне обстреливают позиции украинских военных на территории завода "Азот" из артиллерии в течение нескольких часов. В результате утечки масла из радиаторов начался сильный пожар на территории.

Ночью россияне применили против украинских защитников тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк".

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