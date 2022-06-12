Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія може перетнути межу 40 тисяч загиблих уже в червні – Зеленський

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 22:08
фото getty images

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що межа в 40 тисяч загиблих російських військових може бути досягнута вже до початку липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? 

Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки. 

І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали".

Деталі: Президент пояснив, що найбільш жорсткі бої зараз точаться в Сєвєродонецьку. За його словами, оборонці ведуть бій майже за кожен метр.

Також окупанти тиснуть на напрямках Лисичанська, Бахмута й Слов’янська.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив свого американського візаві, що російські окупаційні війська зосередили свої зусилля на півночі Луганщини.
  • Українська військова адміністрація повідомляє, що впродовж 12 червня росіяни вели щільний вогонь по Лисичанську й Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів загинула шестирічна дитина. Росіяни "продавлюють" лінію оборони потужним артилерійським вогнем.
  • Служба безпеки України перехопила телефонні розмови росіян, що військове командування окупаційних військ РФ не встигає вивозити свій "вантаж 200", тож трупи військовослужбовців лежать просто неба протягом кількох діб перед евакуацією на Росію. 
  • Раніше 10 травня СБУ оприлюднювало перехоплення подібної телефонної розмови, в якій окупанти розповідають про звалище трупів своїх побратимів заввишки з людину.

Теми: ЗеленськийРосіябойові дії
Головне сьогодні

ВІДЕОРосія може перетнути межу 40 тисяч загиблих уже в червні – Зеленський

Зеленський: В ударі по Тернопільщині не було тактичного чи стратегічного сенсу

фотоБіля Керчі помітили вантажівки з українськими номерами

ЗСУ нищать ворога на всіх напрямках фронту, бій за Сєвєродонецьк триває - зведення Генштабу

Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої ​​справи" Росії

відеоВлада показала наслідки суботнього обстрілу Чорткова

Усі новини...
У Лисичанську 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ – Гайдай
ISW: Росіяни просуваються до Слов'янська, у них є прогрес
ЗСУ на півдні знищили російські танки і БМП
Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС: вона горить
Останні новини
05:45
Канада засудила участь своєї чиновниці у святкуванні Дня Росії
04:44
Дослідження: Глобальний ядерний арсенал зросте вперше з часів холодної війни
04:00
ISW: Росіяни просуваються до Слов'янська, у них є прогрес
03:15
Amnesty International: Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами
02:31
ЗСУ на півдні знищили російські танки і БМП
01:30
ОК “Південь”: На “Дні Росії” на Херсонщині охоронців було більше, ніж глядачів
00:43
Зеленський: Назабаром запрацює безмитний режим з Британією
23:57
У Лисичанську 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ – Гайдай
23:19
На Сумщині росіяни обстріляли дві громади
22:53
Посол України в Німеччині розповів про очікування від візиту Шольца до Києва
Усі новини...