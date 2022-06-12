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Росія може перетнути межу 40 тисяч загиблих уже в червні – Зеленський

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 22:08
Росія може перетнути межу 40 тисяч загиблих уже в червні – Зеленський
фото getty images

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що межа в 40 тисяч загиблих російських військових може бути досягнута вже до початку липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? 

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Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки. 

І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали".

Деталі: Президент пояснив, що найбільш жорсткі бої зараз точаться в Сєвєродонецьку. За його словами, оборонці ведуть бій майже за кожен метр.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти тиснуть на напрямках Лисичанська, Бахмута й Слов’янська.

Передісторія: 

  • Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив свого американського візаві, що російські окупаційні війська зосередили свої зусилля на півночі Луганщини.
  • Українська військова адміністрація повідомляє, що впродовж 12 червня росіяни вели щільний вогонь по Лисичанську й Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів загинула шестирічна дитина. Росіяни "продавлюють" лінію оборони потужним артилерійським вогнем.
  • Служба безпеки України перехопила телефонні розмови росіян, що військове командування окупаційних військ РФ не встигає вивозити свій "вантаж 200", тож трупи військовослужбовців лежать просто неба протягом кількох діб перед евакуацією на Росію. 
  • Раніше 10 травня СБУ оприлюднювало перехоплення подібної телефонної розмови, в якій окупанти розповідають про звалище трупів своїх побратимів заввишки з людину.

Теми: ЗеленськийРосіябойові дії
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