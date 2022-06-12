Росія може перетнути межу 40 тисяч загиблих уже в червні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що межа в 40 тисяч загиблих російських військових може бути досягнута вже до початку липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз?

Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки.

І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали".

Деталі: Президент пояснив, що найбільш жорсткі бої зараз точаться в Сєвєродонецьку. За його словами, оборонці ведуть бій майже за кожен метр.

Також окупанти тиснуть на напрямках Лисичанська, Бахмута й Слов’янська.

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