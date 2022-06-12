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Россия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский

Денис КарловскийВоскресенье, 12 июня 2022, 22:08
Россия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский
фото getty images

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что черта в 40 тысяч погибших российских военных может быть достигнута уже к началу июля.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас?

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Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали методом скрытой мобилизации. Российские генералы воспринимают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники.

И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли".

Детали: Президент объяснил, что наиболее жесткие бои сейчас ведутся в Северодонецке. По его словам, защитники ведут бой почти за каждый метр.

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Также оккупанты оказывают давление на направлениях Лисичанска, Бахмута и Славянска.

Предыстория:

  • Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил своему американскому визави, что российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на севере Луганщины.
  • Украинская военная администрация сообщает, что на протяжении 12 июня россияне вели плотный огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате обстрелов погиб шестилетний ребенок. Россияне "продавливают" линию обороны мощным артиллерийским огнем.
  • Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры россиян, что военное командование оккупационных войск РФ не успевает вывозить свой "груз 200", поэтому трупы военнослужащих лежат под открытым небом в течение нескольких суток перед эвакуацией в Россию.
  • Ранее 10 мая СБУ обнародовало перехват подобного телефонного разговора, в котором оккупанты рассказывают о горе трупов своих собратьев высотой с человеческий рост.

Темы: ЗеленскийРосcиябоевые действия
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