Россия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский
Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что черта в 40 тысяч погибших российских военных может быть достигнута уже к началу июля.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас?
Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали методом скрытой мобилизации. Российские генералы воспринимают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники.
И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли".
Детали: Президент объяснил, что наиболее жесткие бои сейчас ведутся в Северодонецке. По его словам, защитники ведут бой почти за каждый метр.
Также оккупанты оказывают давление на направлениях Лисичанска, Бахмута и Славянска.
Предыстория:
- Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил своему американскому визави, что российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на севере Луганщины.
- Украинская военная администрация сообщает, что на протяжении 12 июня россияне вели плотный огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате обстрелов погиб шестилетний ребенок. Россияне "продавливают" линию обороны мощным артиллерийским огнем.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры россиян, что военное командование оккупационных войск РФ не успевает вывозить свой "груз 200", поэтому трупы военнослужащих лежат под открытым небом в течение нескольких суток перед эвакуацией в Россию.
- Ранее 10 мая СБУ обнародовало перехват подобного телефонного разговора, в котором оккупанты рассказывают о горе трупов своих собратьев высотой с человеческий рост.