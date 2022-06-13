Окупанти намагаються оточити ЗСУ в районах 4 населених пунктів на Донбасі – зведення Генштабу

Російські окупаційні війська намагаються оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська, Сєвєродонецька, Борівського і Привілля.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 13 червня

Дослівно: "На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

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На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав".

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Деталі: Задля сковування підрозділів ЗСУ та унеможливити перекидання резервів на більш важкі напрямки, російські війська продовжують обстріли з мінометів та ствольної артилерії.

Окупанти продовжили посилювати угруповання військ на Криворізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти ведуть оборону. Противник проводить розвідку, веде контрбатарейну боротьбу, проводить інженерне обладнання укріплень і позицій та нарощує бойові можливості резервів.

На Волинському, Поліському, Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін.

У Чернігівській області росіяни обстріляли з мінометів і гранатометів Гірськ і Грем’яч, а в Сумській області – Запсілля. На території РФ у прикордонних районах російські військові зводять оборонні укріплення.

На Харківщині росіяни намагаються порушити логістичні шляхи постачання українських військ, що діють поблизу Слов’янська. На півночі області продовжував обстріли та здійснює розвідку позицій українських захисників.

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