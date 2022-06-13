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Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районах 4 населенных пунктов на Донбассе – сводка Генштаба

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 18:41

Российские оккупационные войска пытаются окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, Северодонецка, Боровского и Приволья.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 13 июня

Дословно: "На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

В Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел".

Детали: Для сковывания подразделений ВСУ и предотвратить переброску резервов на более тяжелые направления, российские войска продолжают обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.

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Оккупанты продолжили усиливать группировку войск на Криворожском направлении.

На Южнобужском направлении российские оккупанты ведут оборону. Противник проводит разведку, ведет контрбатарейную борьбу, проводит инженерное оборудование укреплений и позиций и увеличивает боевые способности резервов.

На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений.

В Черниговской области россияне обстреляли из минометов и гранатометов Горск и Гремяч, а в Сумской области – Запселье. На территории РФ в приграничных районах российские военные сооружают оборонные укрепления.

В Харьковской области россияне пытаются нарушить логистические пути поставок украинских войск, действующих вблизи Славянска. На севере области продолжал обстрелы и разведывает позиции украинских защитников.

Предыстория:

  • По состоянию на утро 13 июня, российские оккупационные войска потеряли 32 300 военнослужащих, 1 432 танка, 3 492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем и 213 самолетов.
  • В утренней сводrе Генштаб сообщал, что российские оккупанты вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка.
  • Американские военные эксперты заявляли, что у российских войск есть частичный прогресс в продвижении из Изюма в направлении Славянска.

Темы: Генштаббоевые действияДонбассСеверодонецк
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