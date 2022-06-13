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Захисники обіцяють відвоювати Маріуполь: Путін думає, що "Азов" під "Азовсталлю", але "Азов" – вся Україна

Мазуренко Альона Понеділок, 13 червня 2022, 19:44
фото: полк Азов

У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів, захисники міста із полку "Азов" відзначили, що знову повернуть його.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Ми помстимося за кожного загиблого. За кожну зруйновану будівлю. За кожну вулицю, яку Росія спаплюжила "освобождєнієм".

Путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі". Але "Азов" тепер - вся країна. "Азов" поверне Маріуполь.

І ми будемо битися, доки кожне українське місто та село не буде звільнено від окупантів".

Деталі: Захисники зазначають, що вісім років тому звільнили Маріуполь від проросійських терористів.

Вони додали, що щороку місто святкувало цей день, але зараз Маріуполю не до свята як і бійцям полку "Азов": "Але "Азов" - живий. І місто буде жити".

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни знову окупували Маріуполь у травні 2022 року. У місті могли загинути більше 20 тисяч жителів. 

Загарбники ховають жертв у братських могилах. На околицях і в регіоні є фільтраційні табори, більше 50 тися жителів депортували в Росію. 

До вторгнення Маріуполь був одним із найуспішніших міст України із стрімким розвитком. Місто населяло до 500 тисяч жителів.

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • Під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі "Азовсталь", – у Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих. 

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

"Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Теми: Азов Маріупольвійнаокупація
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