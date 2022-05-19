"Червоний Хрест" реєструє всіх бійців, які виходять із заводу "Азовсталь"
Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляє, шо цього тижня зареєструвала сотні українських військовополонених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Джерело: Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), а також російський пропагандистський ресурс "РИА Новости"
Деталі: У вівторок 17 травня МКЧХ на прохання сторін почав реєстрацію бійців, які залишають завод "Азовсталь", у тому числі поранених. Операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер, тобто 18-19 травня.
МКЧХ не перевозить військовополонених до місць їх утримання.
Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як ім’я, дата народження та найближчий родич. Ця інформація дозволяє комітету відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями.
Відповідно до мандата, наданого МКЧХ державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, комітет повинен мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання. МКЧХ має бути дозволено опитувати військовополонених без свідків, а тривалість і частоту цих відвідувань не повинні надмірно обмежувати.
Коли дозволяють обставини, кожна сторона конфлікту повинна зробити все можливе для пошуку та збору загиблих, додають в організації.
МКЧХ "підтримує конфіденційний діалог зі сторонами конфлікту щодо їхніх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом".
"Червоний Хрест" не повідомляє, скільки точно бійців з "Азовсталі" зареєстровано.
Раніше цього дня російські пропагандисти з "РИА Новости" заявили, що представники Києва та "Червоного хреста" відвідали полонених українських бійців та переконалися, що їх "утримують у нормальних умовах".
За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня "в полон здалися" 1730 бійців, у тому числі 80 поранених. 18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.
Поплічник окупантів з ОРДО Денис Пушилін у четвер вранці заявляв, що більше половини українських військових, які перебували на "Азовсталі", вже "склали зброю".
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- 14 травня боєць із позивним "Поліція" розповів, що на "Азовсталі" є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі. Дружини захисників Маріуполя закликали світову спільноту домагатися звільнення всього гарнізону, а не лише важкопоранених.
- 16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.