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"Червоний Хрест" реєструє всіх бійців, які виходять із заводу "Азовсталь" 

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 14:11
Червоний Хрест реєструє всіх бійців, які виходять із заводу Азовсталь 
Вихід з Азовсталі, скриншот

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляє, шо цього тижня зареєструвала сотні українських військовополонених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), а також російський пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Деталі: У вівторок 17 травня МКЧХ на прохання сторін почав реєстрацію бійців, які залишають завод "Азовсталь", у тому числі поранених. Операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер, тобто 18-19 травня. 

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МКЧХ не перевозить військовополонених до місць їх утримання.

Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як ім’я, дата народження та найближчий родич. Ця інформація дозволяє комітету відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями.

Відповідно до мандата, наданого МКЧХ державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, комітет повинен мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання. МКЧХ має бути дозволено опитувати військовополонених без свідків, а тривалість і частоту цих відвідувань не повинні надмірно обмежувати. 

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Коли дозволяють обставини, кожна сторона конфлікту повинна зробити  все можливе для пошуку та збору загиблих, додають в організації.

МКЧХ "підтримує конфіденційний діалог зі сторонами конфлікту щодо їхніх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом".

"Червоний Хрест" не повідомляє, скільки точно бійців з "Азовсталі" зареєстровано.

Раніше цього дня російські пропагандисти з "РИА Новости" заявили, що представники Києва та "Червоного хреста" відвідали полонених українських бійців та переконалися, що їх "утримують у нормальних умовах".

За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня "в полон здалися" 1730 бійців, у тому числі 80 поранених. 18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців

Поплічник окупантів з ОРДО Денис Пушилін у четвер вранці заявляв, що більше половини українських військових, які перебували на "Азовсталі", вже "склали зброю".

Передісторія:

Теми: МаріупольАзов полоненіевакуація
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