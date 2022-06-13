Защитники обещают отвоевать Мариуполь: Путин думает, что "Азов" под "Азовсталью", но "Азов" – вся Украина
В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов защитники города из полка "Азов" отметили, что снова вернут его.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно: "Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую Россия осквернила "освобождением".
Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали". Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь.
И мы будем драться, пока каждый украинский город и село не будут освобождены от оккупантов".
Детали: Защитники отмечают, что 8 лет назад освободили Мариуполь от пророссийских террористов.
Они отмечают, что каждый год город праздновал этот день, но сейчас Мариуполю не до праздника как и бойцам полка "Азов": "Но "Азов" - жив. И город будет жить".
Россияне снова оккупировали Мариуполь в мае 2022 года. В городе могли погибнуть более 20 тысяч человек.
Захватчики хоронят жертв в братских могилах. В окрестностях и в регионе есть фильтрационные лагеря, более 50 тысяч жителей депортировали в Россию.
До вторжения Мариуполь был одним из самых успешных городов Украины с стремительным развитием. Город населяло до 500 тысяч человек.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", – в Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.
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