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Тіла 220 захисників Маріуполя починають ідентифікувати у Києві – екскомандир "Азова"

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 15:21

Під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі "Азовсталь", – у Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих.  

Джерело: колишній командир полку "Азов" (2016-2017) Максим Жорін

Пряма мова: "Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією. 

Вже відбулося два обміни тілами загиблих: перший – 160:160… Під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти й забрати майже 60 тіл. (...)

Ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл знаходиться в Маріуполі. Зараз ідуть процеси, перемовини по подальшому обміну й поверненню їх додому". 

Деталі: Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це "азовці", сказав Жорін.

Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника знадобиться багато часу. 

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Пряма мова: "Абсолютно всі тіла українських загиблих (яких уже повернули – ред.) вже знаходяться в Києві – і зараз починається дуже складна робота стосовно опізнання тіл. Більшість цих тіл знаходяться в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо". 

Деталі: Доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти декілька місяців, наголосив Жорін. 

За його словами, патронатна служба "Азова" намагається пришвидшити й полегшити роботу з ідентифікації.

Також Жорін наголосив, що переговори триватимуть доти, доки Україна не поверне всіх загиблих захисників. 

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
  • Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя. 
  • 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", нібито серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов". 8 червня вдалося повернули ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

"Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення

Теми: МаріупольАзов війна
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