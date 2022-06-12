Тіла 220 захисників Маріуполя починають ідентифікувати у Києві – екскомандир "Азова"

Під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі "Азовсталь", – у Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих.

Джерело: колишній командир полку "Азов" (2016-2017) Максим Жорін

Пряма мова: "Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією.

Вже відбулося два обміни тілами загиблих: перший – 160:160… Під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти й забрати майже 60 тіл. (...)

Ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл знаходиться в Маріуполі. Зараз ідуть процеси, перемовини по подальшому обміну й поверненню їх додому".

Деталі: Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це "азовці", сказав Жорін.

Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника знадобиться багато часу.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Абсолютно всі тіла українських загиблих (яких уже повернули – ред.) вже знаходяться в Києві – і зараз починається дуже складна робота стосовно опізнання тіл. Більшість цих тіл знаходяться в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо".

Деталі: Доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти декілька місяців, наголосив Жорін.

За його словами, патронатна служба "Азова" намагається пришвидшити й полегшити роботу з ідентифікації.

Також Жорін наголосив, що переговори триватимуть доти, доки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

Передісторія:

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

"Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення