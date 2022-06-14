Поклонська заявила, що їй дали нову посаду і що "мовчатиме" в соцмережах

Колаборантка та експрокурор Криму Наталія Поклонська. Фото з Telegram Поклонської

Колаборантка та експрокурор Криму Наталія Поклонська, яку днями звільнили з посади заступника голови Росспівробітництва, заявила, що отримала нову посаду в прокуратурі.

Джерело: Поклонська в Telegram

Пряма мова Поклонської: "Я призначена на посаду радника генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Вікторовича Краснова.

Реклама:

Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань".

Деталі: За всіма коментарями Поклонська порадила звертатися до пресслужби російської генпрокуратури.

Для довідки: Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".

ВІДЕО ДНЯ

Саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який Росія визнала "екстремістським". Поклонська також працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.

"Прокурором Криму" Поклонська була до осені 2016 року. Потім отримала мандат Державної Думи Росії за списком "Единой России".

Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.

Читайте також: Кримські зрадники. Як склалось життя лідерів окупації півострова

Що було раніше: 13 червня російський президент Володимир Путін звільнив колаборантку та експрокурорку Криму Наталю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва, яку вона отримала 2 лютого.

Передісторія: