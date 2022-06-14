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Поклонська заявила, що їй дали нову посаду і що "мовчатиме" в соцмережах

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 12:07
Колаборантка та експрокурор Криму Наталія Поклонська. Фото з Telegram Поклонської

Колаборантка та експрокурор Криму Наталія Поклонська, яку днями звільнили з посади заступника голови Росспівробітництва, заявила, що отримала нову посаду в прокуратурі.

Джерело: Поклонська в Telegram

Пряма мова Поклонської: "Я призначена на посаду радника генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Вікторовича Краснова.

Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань".

Деталі: За всіма коментарями Поклонська порадила звертатися до пресслужби російської генпрокуратури.

Для довідки: Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".  

Саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який Росія визнала "екстремістським". Поклонська також працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.

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"Прокурором Криму" Поклонська була до осені 2016 року. Потім отримала мандат Державної Думи Росії за списком "Единой России".

Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.

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Що було раніше: 13 червня російський президент Володимир Путін звільнив колаборантку та експрокурорку Криму Наталю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва, яку вона отримала 2 лютого.

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Теми: Росіяколабораціявійна
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