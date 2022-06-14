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Поклонская заявила, что ей дали новую должность и что "будет молчать" в соцсетях

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 12:07
Коллаборантка и экс-прокурор Крыма Наталия Поклонская. Фото из Telegram Поклонской

Коллаборантка и экс-прокурор Крыма Наталия Поклонская, которую на днях уволили с должности замглавы Россотрудничества, заявила, что получила новую должность в прокуратуре.

Источник: Поклонская в Telegram

Прямая речь Поклонской: "Я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач".

Детали: За всеми комментариями Поклонская посоветовала обращаться в пресс-службу российской генпрокуратуры.

Для справки: Поклонская – уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов – в марте 2014 года ее назначили "прокурором АРК".

Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, который Россия признала "экстремистским". Поклонская также работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко.

"Прокурором Крыма" Поклонская была до осени 2016 года. Затем получила мандат Государственной Думы России по списку "Единой России".

Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследование украинцев.

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Что было раньше: 13 июня российский президент Владимир Путин уволил коллаборантку и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, которую она получила 2 февраля.

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Темы: Росcияколлаборационизмвойна
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