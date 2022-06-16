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Бойовики радіють, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати ОРДЛО

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 12:17
Бойовики радіють, що Сирія та низка інших країн готові визнати ОРДЛО
ПУШИЛІН І ПАСІЧНИК, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СЕПАРАТИТСЬКИХ ЗМІ

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на даний момент "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

Джерело: Пасічник, якого цитує кремлівське видання ТАСС

Деталі: При цьому ватажок бойовиків не уточнив, які інші країни готові визнати ОРДЛО.

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Також він заявив, що більшість жителів окупованої території Луганщини "підтримають входження до складу Росії".

Пасічник упевнений, що хімкомбінат "Азот" у Сєвєродонецьку буде захоплений росіянами, але про терміни говорити боїться.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіяпропаганда
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