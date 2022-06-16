Бойовики радіють, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати ОРДЛО

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на даний момент "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

Джерело: Пасічник, якого цитує кремлівське видання ТАСС

Деталі: При цьому ватажок бойовиків не уточнив, які інші країни готові визнати ОРДЛО.

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Також він заявив, що більшість жителів окупованої території Луганщини "підтримають входження до складу Росії".

Пасічник упевнений, що хімкомбінат "Азот" у Сєвєродонецьку буде захоплений росіянами, але про терміни говорити боїться.

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