Бойовики радіють, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати ОРДЛО
Четвер, 16 червня 2022, 12:17
Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на даний момент "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.
Джерело: Пасічник, якого цитує кремлівське видання ТАСС
Деталі: При цьому ватажок бойовиків не уточнив, які інші країни готові визнати ОРДЛО.
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Також він заявив, що більшість жителів окупованої території Луганщини "підтримають входження до складу Росії".
Пасічник упевнений, що хімкомбінат "Азот" у Сєвєродонецьку буде захоплений росіянами, але про терміни говорити боїться.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
- Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".