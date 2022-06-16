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Бойовики радіють, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати ОРДЛО

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 12:17
ПУШИЛІН І ПАСІЧНИК, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СЕПАРАТИТСЬКИХ ЗМІ

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на даний момент "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

Джерело: Пасічник, якого цитує кремлівське видання ТАСС

Деталі: При цьому ватажок бойовиків не уточнив, які інші країни готові визнати ОРДЛО.

Також він заявив, що більшість жителів окупованої території Луганщини "підтримають входження до складу Росії".

Пасічник упевнений, що хімкомбінат "Азот" у Сєвєродонецьку буде захоплений росіянами, але про терміни говорити боїться.

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

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Теми: ОРДЛОокупаціяРосіяпропаганда
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