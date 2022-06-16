Боевики радуются, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать ОРДЛО

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на данный момент "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

Источник: Пасечник, которого цитирует кремлевское издание ТАСС

Детали: При этом главарь боевиков не уточнил, какие "другие страны" готовы признать ОРДЛО.

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Также он заявил, что большинство жителей оккупированной территории Луганщины "поддержат вхождение в состав России".

Пасечник уверен, что химкомбинат "Азот" в Северодонецке будет захвачен россиянами, но о сроках говорить боится.

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