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Боевики радуются, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать ОРДЛО

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 12:17
ПУШИЛИН И ПАСЕЧНИК, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СЕПАРАТИТСКИХ СМИ

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на данный момент "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

Источник: Пасечник, которого цитирует кремлевское издание ТАСС

Детали: При этом главарь боевиков не уточнил, какие "другие страны" готовы признать ОРДЛО.

Также он заявил, что большинство жителей оккупированной территории Луганщины "поддержат вхождение в состав России".

Пасечник уверен, что химкомбинат "Азот" в Северодонецке будет захвачен россиянами, но о сроках говорить боится.

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

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Темы: ОРДЛОоккупацияРосcияпропаганда
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