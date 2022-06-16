Боевики радуются, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать ОРДЛО

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на данный момент "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

Источник: Пасечник, которого цитирует кремлевское издание ТАСС

Детали: При этом главарь боевиков не уточнил, какие "другие страны" готовы признать ОРДЛО.

Также он заявил, что большинство жителей оккупированной территории Луганщины "поддержат вхождение в состав России".

Пасечник уверен, что химкомбинат "Азот" в Северодонецке будет захвачен россиянами, но о сроках говорить боится.

Предыстория:

21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.

22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".