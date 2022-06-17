Зеленський: Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США

Президент Володимир Зеленський сказав, що на фронті є певні успіхи на користь України завдяки допомозі Сполучених Штатів.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США".

Передісторія:

Раніше генерал Марк Міллі, який відповідає за всі штаби армій США, заявляв, що американські пускові установки HIMARS прибудуть до кінця червня. Українські військові завершують навчання з управління американськими системами.

Після чергової зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України у форматі "Рамштайн" Сполучені Штати сформували черговий пакет збройної допомоги в розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, в пакет включили системи берегового захисту Harpoon.

Джерела журналістів у Пентагоні казали, що США будуть передавати українському військовому командуванню розвідувальні дані для ефективності ударів з нових пускових установок.