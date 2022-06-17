Зеленский: Достигли весомых результатов на передовой благодаря поддержке США

Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи Соединенных Штатов.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В целом неделя была максимально полезной для Украины – во многих направлениях. И хочу сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем значительные результаты на передовой – благодаря поддержке США".

Предыстория:

Ранее генерал Марк Милли, отвечающий за все штабы армий США, заявлял, что американские пусковые установки HIMARS прибудут к концу июня. Украинские военные завершают обучение по управлению американскими системами.

После очередной встречи министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн" Соединенные Штаты сформировали очередной пакет вооруженной помощи в размере 1 миллиард долларов. В частности, в пакет включили системы береговой защиты Harpoon

Источники журналистов в Пентагоне говорили, что США будут передавать украинскому военному командованию разведывательные данные для эффективности ударов по новым пусковым установкам.