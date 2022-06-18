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Окупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 21:50
більшовицький прапор в окупованому херсоні. фото: getty images

Російські окупанти збираються встановити в захопленому Херсоні пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Джерело: звернення колаборанта Володимира Сальдо, який призначений головою окупаційної адміністрації Херсонської області, до адміністрації президента РФ

Пряма мова Сальдо: "Керівництво військово-цивільної адміністрації Херсонської області, підтримуючи ініціативу жителів Херсона з увічнення пам’яті засновниці міста Катерини ІІ, чиїм іменним указом 244 роки тому було засноване місто, звертається по допомогу і підтримку у створенні пам’ятника великої імператриці в Херсоні".

Деталі: Звернення скерували до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського, який захоплюється історією. 

До звернення Сальдо не додав жодних доказів соціологічного опитування абощо стосовно підтримки суспільством пам’ятника імператриці іншої держави.

Звернення Сальдо до Мединського
Звернення Сальдо до Мединського

Довідково: Нинішні території Херсонської області в другій половині XVIII століття належали до регіону Дикого Поля, в якому панували козаки-запорожці. Окрім того, поблизу сучасного місцерозташування Херсона знаходилась й Олешківська Січ – центр політичного, військового й економічного життя низового козацтва.

У 1775 році російська імператриця Катерина ІІ розпустила останню Січ й заарештувала кошового отамана Петра Калнишевського. Території Дикого Поля вона анексувала та направила російських аристократів та переселенців з Балкан заселяти неосвоєні терени. Ці території дістали назву "Новоросія". У 1783 році Російська імперія анексувала Кримський півострів, зруйнувавши Кримський ханат у Бахчисараї.

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Передісторія: 

  • Пам’ятник Катерині ІІ встановлено також в Одесі. Оригінальний монумент спорудили 1900 року, але його демонтували більшовики 1920 року. У 2007 році на тому ж місці встановили репліку пам’ятника.
  • 18 червня українські партизани підірвали автівку колаборанта в середмісті Херсона.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти привозять свої родини до захопленого Херсона та заселяються в чужих квартирах.
  • Окупанти зайняли приміщення Херсонського університету та викрали проректора закладу.
  • У так званий "день Росії" в Херсоні глядачів на святкуваннях було втричі менше, ніж озброєних військовослужбовців та правоохоронців. Зі всього Херсона в перший день видачі паспортів РФ прийшли лише Сальдо й ще 22 колаборанти.

Теми: ХерсонокупаціяРосіяісторія
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