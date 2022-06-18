Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 21:50
Окупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій
більшовицький прапор в окупованому херсоні. фото: getty images

Російські окупанти збираються встановити в захопленому Херсоні пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Джерело: звернення колаборанта Володимира Сальдо, який призначений головою окупаційної адміністрації Херсонської області, до адміністрації президента РФ

Пряма мова Сальдо: "Керівництво військово-цивільної адміністрації Херсонської області, підтримуючи ініціативу жителів Херсона з увічнення пам’яті засновниці міста Катерини ІІ, чиїм іменним указом 244 роки тому було засноване місто, звертається по допомогу і підтримку у створенні пам’ятника великої імператриці в Херсоні".

Реклама:

Деталі: Звернення скерували до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського, який захоплюється історією. 

До звернення Сальдо не додав жодних доказів соціологічного опитування абощо стосовно підтримки суспільством пам’ятника імператриці іншої держави.

Звернення Сальдо до Мединського
Звернення Сальдо до Мединського

Довідково: Нинішні території Херсонської області в другій половині XVIII століття належали до регіону Дикого Поля, в якому панували козаки-запорожці. Окрім того, поблизу сучасного місцерозташування Херсона знаходилась й Олешківська Січ – центр політичного, військового й економічного життя низового козацтва.

ВІДЕО ДНЯ

У 1775 році російська імператриця Катерина ІІ розпустила останню Січ й заарештувала кошового отамана Петра Калнишевського. Території Дикого Поля вона анексувала та направила російських аристократів та переселенців з Балкан заселяти неосвоєні терени. Ці території дістали назву "Новоросія". У 1783 році Російська імперія анексувала Кримський півострів, зруйнувавши Кримський ханат у Бахчисараї.

Передісторія: 

  • Пам’ятник Катерині ІІ встановлено також в Одесі. Оригінальний монумент спорудили 1900 року, але його демонтували більшовики 1920 року. У 2007 році на тому ж місці встановили репліку пам’ятника.
  • 18 червня українські партизани підірвали автівку колаборанта в середмісті Херсона.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти привозять свої родини до захопленого Херсона та заселяються в чужих квартирах.
  • Окупанти зайняли приміщення Херсонського університету та викрали проректора закладу.
  • У так званий "день Росії" в Херсоні глядачів на святкуваннях було втричі менше, ніж озброєних військовослужбовців та правоохоронців. Зі всього Херсона в перший день видачі паспортів РФ прийшли лише Сальдо й ще 22 колаборанти.

Теми: ХерсонокупаціяРосіяісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: