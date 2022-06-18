Оккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Российские оккупанты собираются установить в захваченном Херсоне памятник российской императрице Екатерине II.

Источник: обращение коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного главой оккупационной администрации Херсонской области, в администрацию президента РФ

Прямая речь Сальдо: "Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в ​​создании памятника великой императрице в Херсоне".

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Детали: Обращение направили к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому, который увлекается историей.

К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств социологического опроса или других доказательств поддержки обществом сооружения памятника императрице другого государства.

Обращение Сальдо к Мединскому

Справка: Нынешние территории Херсонской области во второй половине XVIII века относились к региону Дикого Поля, где жили козаки-запорожцы. Кроме того, вблизи современного расположения Херсона находилась и Алёшковская Сечь – центр политической, военной и экономической жизни низового казачества.

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В 1775 году российская императрица Екатерина II распустила последнюю Сечь и арестовала кошевого атамана Петра Калнышевского. Территории Дикого Поля она аннексировала и направила российских аристократов и переселенцев из Балкан заселять неосвоенные территории. Эти территории получили название "Новороссия". В 1783 году Российская империя аннексировала Крымский полуостров, разрушив Крымский ханат в Бахчисарае.

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