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Оккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 21:50
большевистский флаг в центре оккупированного херсона. фото: getty images

Российские оккупанты собираются установить в захваченном Херсоне памятник российской императрице Екатерине II.

Источник: обращение коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного главой оккупационной администрации Херсонской области, в администрацию президента РФ

Прямая речь Сальдо: "Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в ​​создании памятника великой императрице в Херсоне".

Детали: Обращение направили к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому, который увлекается историей.

К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств социологического опроса или других доказательств поддержки обществом сооружения памятника императрице другого государства.

Обращение Сальдо к Мединскому
Обращение Сальдо к Мединскому

Справка: Нынешние территории Херсонской области во второй половине XVIII века относились к региону Дикого Поля, где жили козаки-запорожцы. Кроме того, вблизи современного расположения Херсона находилась и Алёшковская Сечь – центр политической, военной и экономической жизни низового казачества.

В 1775 году российская императрица Екатерина II распустила последнюю Сечь и арестовала кошевого атамана Петра Калнышевского. Территории Дикого Поля она аннексировала и направила российских аристократов и переселенцев из Балкан заселять неосвоенные территории. Эти территории получили название "Новороссия". В 1783 году Российская империя аннексировала Крымский полуостров, разрушив Крымский ханат в Бахчисарае.

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Предыстория:

  • Памятник Екатерине II установлен также в Одессе. Оригинальный монумент был построен в 1900 году, но его демонтировали большевики в 1920 году. В 2007 году на том же месте была установлена ​​реплика памятника.
  • 18 июня украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта в центре Херсона.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты привозят свои семьи в захваченный Херсон и заселяются в чужих квартирах.
  • Оккупанты заняли помещение Херсонского университета и похитили проректора заведения.
  • В так называемый "день России" в Херсоне зрителей на празднованиях было втрое меньше, чем вооруженных военнослужащих и правоохранителей. Из всего Херсона в первый день выдачи паспортов РФ пришли только Сальдо и еще 22 коллаборанта.

Темы: ХерсоноккупацияРосcияистория
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