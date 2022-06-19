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Папа Римський звернувся до прочан: Запитуйте себе щодня, що ви зробили для України

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 16:28
Папа Римський звернувся до прочан: Запитуйте себе щодня, що ви зробили для України
Папа Франциск проголошує проповідь на площі святого петра в римі 19 червня. фото: getty images

Папа Римський Франциск звернувся до паломників на площі Святого Петра в Римі й закликав спонукати себе щодня думати над тим, як можна допомогти Україні.

Джерело: Vatican News з посиланням на недільну проповідь Папи Франциска

Пряма мова понтифіка: "І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ.

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Я хочу, щоб усі  ви ставили собі запитання: Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці". 

Деталі: Як стверджує пресслужба Ватикану, ці слова понтифік сказав експромтом.

Також у недільній проповіді Папа Франциск закликав молитися про народ М’янми, який страждає від насильства й переслідувань у своїй країні. Він додав, що десятки тисяч втікають з власних домівок і їм бракує базової гуманітарної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

На площі Святого Петра зібралося кількадесят прочан, які разом з понтифіком виголосили молитву "Ангел Господній".

Читайте також: Папа, що образив українців: що стало причиною останніх рішень та заяв понтифіка

Моя молитва за Папу Франциска | Андрій Андрушків

Передісторія: 

  • 14 червня Папа Франциск заявив католицькому журналу Ордену єзуїтів Civiltà Cattolica, що війну в Україні можна було зупинити, але її навмисно спровокували країни НАТО постачанням зброї до України. Він вважає, що ця війна в Україні вигідна виробникам зброї. Понтифік додав, що ми не живемо у світі, де можна просто відділити добро і зло, а геополітична ситуація значно складніша. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відреагував на цю заяву та сказав, що НАТО є оборонним альянсом, а призвідцем війни в Україні є Росія, а не Захід.
  • 5 червня Папа Римський закликав лідерів держав припинити війну та сісти за стіл переговорів, аби врятувати людські життя.
  • 4 червня Папа Франциск на запитання українського хлопчика-біженця відповів, що дуже волів би приїхати до України, але боїться нашкодити.
  • 1 червня понтифік закликав припинити блокаду українських морських портів та не шантажувати найбідніші країни світу голодом через відсутність поставок українського зерна.
  • На початку травня Папа Франциск заявляв, що він готовий відвідати Москву, щоби провести розмову з російським президентом Володимиром Путіном, але сенсу їхати в Київ не бачить.

Теми: Папа РимськийВатиканцеркварелігія
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