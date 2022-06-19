Папа Римський звернувся до прочан: Запитуйте себе щодня, що ви зробили для України

Папа Римський Франциск звернувся до паломників на площі Святого Петра в Римі й закликав спонукати себе щодня думати над тим, як можна допомогти Україні.

Джерело: Vatican News з посиланням на недільну проповідь Папи Франциска

Пряма мова понтифіка: "І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ.

Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці".

Деталі: Як стверджує пресслужба Ватикану, ці слова понтифік сказав експромтом.

Також у недільній проповіді Папа Франциск закликав молитися про народ М’янми, який страждає від насильства й переслідувань у своїй країні. Він додав, що десятки тисяч втікають з власних домівок і їм бракує базової гуманітарної допомоги.

На площі Святого Петра зібралося кількадесят прочан, які разом з понтифіком виголосили молитву "Ангел Господній".

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