Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины
Папа Римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Риме и призвал побуждать себя каждый день думать о том, как можно помочь Украине.
Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь Папы Франциска
Прямая речь понтифика: "И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе.
Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце".
Детали: Как утверждает пресс-служба Ватикана, эти слова понтифик сказал экспромтом.
Также в воскресной проповеди Папа Франциск призвал молиться о народе Мьянмы, страдающем от насилия и преследований в своей стране. Он добавил, что десятки тысяч убегают из собственных домов и им не хватает базовой гуманитарной помощи.
На площади Святого Петра собралось несколько десятков паломников, которые вместе с понтификом произнесли молитву "Ангел Господень".
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Предыстория:
- 14 июня Папа Франциск заявил католическому журналу Ордена иезуитов Civiltà Cattolica, что войну в Украине можно было остановить, но ее намеренно спровоцировали страны НАТО поставкой оружия в Украину. Он считает, что эта война в Украине выгодна производителям оружия. Понтифик добавил, что мы не живем в мире, где можно просто отделить добро и зло, а геополитическая ситуация гораздо сложнее. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на это заявление и сказал, что НАТО является оборонным альянсом, а инициатором войны в Украине является Россия, а не Запад.
- 5 июня Папа Римский призвал лидеров государств прекратить войну и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизнь людей.
- 4 июня Папа Франциск на вопрос украинского мальчика-беженца ответил, что очень хотел бы приехать в Украину, но боится навредить.
- 1 июня понтифик призвал прекратить блокаду украинских морских портов и не шантажировать беднейшие страны мира голодом из-за отсутствия поставок украинского зерна.
- В начале мая Папа Франциск заявлял, что готов посетить Москву, дабы провести разговор с российским президентом Владимиром Путином, но смысла ехать в Киев не видит.