Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Папа Римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Риме и призвал побуждать себя каждый день думать о том, как можно помочь Украине.

Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь Папы Франциска

Прямая речь понтифика: "И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе.

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Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце".

Детали: Как утверждает пресс-служба Ватикана, эти слова понтифик сказал экспромтом.

Также в воскресной проповеди Папа Франциск призвал молиться о народе Мьянмы, страдающем от насилия и преследований в своей стране. Он добавил, что десятки тысяч убегают из собственных домов и им не хватает базовой гуманитарной помощи.

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На площади Святого Петра собралось несколько десятков паломников, которые вместе с понтификом произнесли молитву "Ангел Господень".

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