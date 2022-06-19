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Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 16:28
папа франциск читает проповедь на площади святого петра в риме 19 июня. фото: getty images

Папа Римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Риме и призвал побуждать себя каждый день думать о том, как можно помочь Украине.

Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь Папы Франциска

Прямая речь понтифика: "И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе.

Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце".

Детали: Как утверждает пресс-служба Ватикана, эти слова понтифик сказал экспромтом.

Также в воскресной проповеди Папа Франциск призвал молиться о народе Мьянмы, страдающем от насилия и преследований в своей стране. Он добавил, что десятки тысяч убегают из собственных домов и им не хватает базовой гуманитарной помощи.

На площади Святого Петра собралось несколько десятков паломников, которые вместе с понтификом произнесли молитву "Ангел Господень".

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Моя молитва за Папу Франциска | Андрей Андрушкив

Предыстория:

  • 14 июня Папа Франциск заявил католическому журналу Ордена иезуитов Civiltà Cattolica, что войну в Украине можно было остановить, но ее намеренно спровоцировали страны НАТО поставкой оружия в Украину. Он считает, что эта война в Украине выгодна производителям оружия. Понтифик добавил, что мы не живем в мире, где можно просто отделить добро и зло, а геополитическая ситуация гораздо сложнее. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на это заявление и сказал, что НАТО является оборонным альянсом, а инициатором войны в Украине является Россия, а не Запад.
  • 5 июня Папа Римский призвал лидеров государств прекратить войну и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизнь людей.
  • 4 июня Папа Франциск на вопрос украинского мальчика-беженца ответил, что очень хотел бы приехать в Украину, но боится навредить.
  • 1 июня понтифик призвал прекратить блокаду украинских морских портов и не шантажировать беднейшие страны мира голодом из-за отсутствия поставок украинского зерна.
  • В начале мая Папа Франциск заявлял, что готов посетить Москву, дабы провести разговор с российским президентом Владимиром Путином, но смысла ехать в Киев не видит.

Темы: Папа РимскийВатиканцерковьрелигия
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