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Весь Слов'янськ залишився без світла після обстрілу росіян

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 13:06
Весь Слов'янськ залишився без світла після обстрілу росіян
фото з соцмереж

Через перебиту високовольтну лінію після російських обстрілів у Слов'янську Донецької області немає світла.

Джерело: мер міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Черговий недобрий ранок у Слов'янську.

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На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.

Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу".

Деталі: Мер просить людей евакуюватись.

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Теми: Слов'янськДонецька областьвійнаРосія
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