Весь Слов'янськ залишився без світла після обстрілу росіян

Через перебиту високовольтну лінію після російських обстрілів у Слов'янську Донецької області немає світла.

Джерело: мер міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Черговий недобрий ранок у Слов'янську.

На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.

Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу".

Деталі: Мер просить людей евакуюватись.