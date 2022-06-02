Весь Слов'янськ залишився без світла після обстрілу росіян
Четвер, 2 червня 2022, 13:06
Через перебиту високовольтну лінію після російських обстрілів у Слов'янську Донецької області немає світла.
Джерело: мер міста Вадим Лях у Facebook
Пряма мова Ляха: "Черговий недобрий ранок у Слов'янську.
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На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.
Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу".
Деталі: Мер просить людей евакуюватись.
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