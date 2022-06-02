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Шольц їде в Литву обговорити плани щодо збільшення військової присутності

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 15:34

Німецький канцлер Олаф Шольц відвідає Литву наступного тижня, щоб обговорити плани Німеччини щодо збільшення військової присутності в балтійській країні.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Німеччина очолює бойову групу НАТО на військовій базі Рукла в Литві з 2017 року. 

На тлі російської агресії проти України багатонаціональний підрозділ був посилений з приблизно 1200 до приблизно 1600 військовослужбовців ще до початку війни додатковими силами з Німеччини, Норвегії та інших країн.

Представники Бундесверу наразі складають понад 1000 військових у підрозділі та є найбільшим контингентом.

Литва звернулася до НАТО з проханням додати більше військ і техніки після вторгнення Росії в Україну.

Теми: ШольцНімеччинаЛитваНАТО
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