ЗСУ відбили 5 атак росіян на Донбасі: від обстрілів за добу постраждало більше 30 населених пунктів 

Угруповання Об’єднаних сил на Донбасі за добу відбило 5 атак російських окупантів, і ще чинять відсіч у 2 місцях.

Джерело: пресштаб угруповання Об’єднаних сил, facebook-сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно штаб Об’єднаних сил: "Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої".

Деталі: Угруповання Об’єднаних сил впродовж 2 червня знищило 5 російських танків, 3 артилерійські системи та 2 бойові броньовані машини.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом три ворожих безпілотних апарати типу "Орлан-10".

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" влучним артилерійським ударом знищила командно-спостережний пункт росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у зоні відповідальності ОТУ "Схід" українські оборонці ліквідували до 32 російських окупантів, 2 танки, 1 броньовану машину піхоти, 1 ворожий бронетранспортер, 2 артилерійські системи, 1 міномет та 1 безпілотник російських загарбників.