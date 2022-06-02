ВСУ отбили 5 атак россиян на Донбассе: от обстрелов в сутки пострадало более 30 населенных пунктов

Группировка Объединенных сил на Донбассе за сутки отразила 5 атак российских оккупантов, и еще ведут бой в 2 местах.

Источник: пресс-штаб группировки Объединенных сил, facebook-страница оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно штаб Объединенных сил: "Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения.

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Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои".

Детали: Группировка Объединенных сил на протяжении 2 июня уничтожила 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом три вражеских беспилотных аппарата типа "Орлан-10".

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Оперативно-тактическая группировка "Восток" точным артиллерийским ударом уничтожила командно-наблюдательный пункт россиян.

Всего в зоне ответственности ОТУ "Восток" украинские защитники ликвидировали до 32 российских оккупантов, 2 танка, 1 бронированную машину пехоты, 1 вражеский бронетранспортер, 2 артиллерийские системы, 1 миномет и 1 беспилотник российских захватчиков.