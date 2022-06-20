Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що у владній команді немає людей, які допускали б варіанту "Мінськ-3".

Джерело: Єрмак в інтерв’ю Lb

Пряма мова Єрмака: "Ні, точно не допускаємо (варіант "Мінськ-3" - ред.). В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя людей, які б таке допускали, в нашій команді немає.

Реклама:

Перемовини можливі лише тоді, коли будуть відповідні умови… Це не про те, щоб когось (Путіна – ред.) в чомусь переконувати.

Так, це про фіксацію факту, який буде на той момент. А він для нас буде абсолютно чітким, очевидним. Не ми починали цю війну, але це наша трагедія, ми втратили людей, наші міста зруйновані. Тому з нашого боку компромісів точно не буде".

Деталі: Єрмак переконаний, що будь-які посередники не можуть відіграти ключову роль, тому такі речі будуть вирішуватися шляхом прямих перемовин на найвищому рівні.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Мінські угоди – усталений узагальнювальний термін спільних документів сторін — учасників врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі.

Передісторія: