Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що у владній команді немає людей, які допускали б варіанту "Мінськ-3".
Джерело: Єрмак в інтерв’ю Lb
Пряма мова Єрмака: "Ні, точно не допускаємо (варіант "Мінськ-3" - ред.). В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя людей, які б таке допускали, в нашій команді немає.
Перемовини можливі лише тоді, коли будуть відповідні умови… Це не про те, щоб когось (Путіна – ред.) в чомусь переконувати.
Так, це про фіксацію факту, який буде на той момент. А він для нас буде абсолютно чітким, очевидним. Не ми починали цю війну, але це наша трагедія, ми втратили людей, наші міста зруйновані. Тому з нашого боку компромісів точно не буде".
Деталі: Єрмак переконаний, що будь-які посередники не можуть відіграти ключову роль, тому такі речі будуть вирішуватися шляхом прямих перемовин на найвищому рівні.
Довідково: Мінські угоди – усталений узагальнювальний термін спільних документів сторін — учасників врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі.
Передісторія:
- 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
- Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".