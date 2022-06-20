Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что во властной команде нет людей, которые бы допускали вариант "Минск-3".
Источник: Ермак в интервью Lb
Прямая речь Ермака: "Нет, точно не допускаем (вариант "Минск-3" – ред.). У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы это допускали, в нашей команде нет.
Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия… Это не о том, чтобы кого-то (Путина – ред.) в чем-то убеждать.
Да, это о фиксации факта, который будет на тот момент. А он для нас будет совершенно четким, очевидным. Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены. Поэтому с нашей стороны компромиссов точно не будет.
Детали: Ермак убежден, что любые посредники не могут сыграть ключевую роль, поэтому такие вещи будут разрешаться путем прямых переговоров на самом высоком уровне.
Справка: Минские соглашения – устоявшийся обобщающий срок совместных документов сторон — участников урегулирования ситуации на Донбассе в Нормандском формате.
Предыстория:
- 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".