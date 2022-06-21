Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту

Із 22 червня Південний міст у Києві буде закритий для приватного транспорту.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram



Дослівно КМВА: "Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується".

Деталі: Міська влада закликала водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.

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