Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту
Вівторок, 21 червня 2022, 08:28
Із 22 червня Південний міст у Києві буде закритий для приватного транспорту.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно КМВА: "Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується".
Деталі: Міська влада закликала водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.
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Передісторія:
- З 20 червня у Києві відновили рух автомобілів мостами Патона й Метро. Також автомобільний рух дозволено Південним, Дарницьким і Північним мостами.
- На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мости через Дніпро в Києва заблокували. Їх охороняли посилені патрулі Збройних сил України та Нацгвардії.
- 3 березня дозволили рух автівок через Дарницький і Північний мости.
- 30 березня для автобусів, а з 4 квітня і для метрополітену відкрили рух Південним мостом.
- 11 квітня київська місцева влада відновила рух автівок через Південний міст.
- 21 квітня відновили рух поїздів метрополітену в наземній частині червоної гілки, включно з мостом Метро.