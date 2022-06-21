Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту

Із 22 червня Південний міст у Києві буде закритий для приватного транспорту.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram



Дослівно КМВА: "Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується".

Деталі: Міська влада закликала водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.

Передісторія:

З 20 червня у Києві відновили рух автомобілів мостами Патона й Метро. Також автомобільний рух дозволено Південним, Дарницьким і Північним мостами.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мости через Дніпро в Києва заблокували. Їх охороняли посилені патрулі Збройних сил України та Нацгвардії.

3 березня дозволили рух автівок через Дарницький і Північний мости.

30 березня для автобусів, а з 4 квітня і для метрополітену відкрили рух Південним мостом.

11 квітня київська місцева влада відновила рух автівок через Південний міст.

21 квітня відновили рух поїздів метрополітену в наземній частині червоної гілки, включно з мостом Метро.