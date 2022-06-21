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Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 08:28
Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту
Фото tov-tob.livejournal.com

Із 22 червня Південний міст у Києві буде закритий для приватного транспорту.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується".

Деталі: Міська влада закликала водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, щоб дотримуватися ПДР та комендантської години.

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Передісторія: 

  • З 20 червня у Києві відновили рух автомобілів мостами Патона й Метро. Також автомобільний рух дозволено Південним, Дарницьким і Північним мостами.
  • На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мости через Дніпро в Києва заблокували. Їх охороняли посилені патрулі Збройних сил України та Нацгвардії.
  • 3 березня дозволили рух автівок через Дарницький і Північний мости.
  • 30 березня для автобусів, а з 4 квітня і для метрополітену відкрили рух Південним мостом.
  • 11 квітня київська місцева влада відновила рух автівок через Південний міст.
  • 21 квітня відновили рух поїздів метрополітену в наземній частині червоної гілки, включно з мостом Метро.

Теми: Київавтодороги
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