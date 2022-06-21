Южный мост в Киеве закроют для частного транспорта
Вторник, 21 июня 2022, 08:28
С 22 июня Южный мост в Киеве будет закрыт для частного транспорта.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно КГВА: "Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также для авто со специальными пропусками. Движение частных автомобилей ограничивается".
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Детали: Городские власти призвали водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы не нарушать ПДД и комендантский час.
Предыстория:
- С 20 июня в Киеве возобновили движение автомобилей по мостам Патона и Метро. Также разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.
- В начале широкомасштабного вторжения России в Украину мосты через Днепр в Киев заблокировали. Их охраняли усиленные патрули Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.
- 3 марта разрешили движение автомобилей через Дарницкий и Северный мосты.
- 30 марта для автобусов, а с 4 апреля и для метрополитена открыли движение по Южному мосту.
- 11 апреля киевские местные власти возобновили движение автомобилей через Южный мост.
- 21 апреля возобновили движение поездов метрополитена в наземной части красной ветви, включительно с мостом Метро.
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