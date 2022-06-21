Южный мост в Киеве закроют для частного транспорта

С 22 июня Южный мост в Киеве будет закрыт для частного транспорта.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также для авто со специальными пропусками. Движение частных автомобилей ограничивается".

Детали: Городские власти призвали водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы не нарушать ПДД и комендантский час.

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