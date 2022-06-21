Нацгвардія показала фрагмент бою в Сєвєродонецьку
Вівторок, 21 червня 2022, 11:33
Національна гвардія України зазначає, що її бійці разом із побратимами продовжують нищити російських окупантів у Сєвєродонецьку.
Джерело: пресслужба НГУ
Дослівно: "Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть".
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Деталі: Відео, оприлюднене 21 червня, має назву "бій у місті Сєвєродонецьку".
Нагадаємо: У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що ворог не припиняє штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.
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