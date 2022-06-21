Нацгвардия показала фрагмент боя в Северодонецке

Национальная гвардия Украины отмечает, что ее бойцы вместе с побратимами продолжают уничтожать российских оккупантов в Северодонецке.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть".

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Детали: Видео, обнародованное 21 июня, озаглавлено "бой в городе Северодонецке".

Напомним: В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что враг не прекращает штурм для установления полного контроля над Северодонецком.

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