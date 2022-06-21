Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардия показала фрагмент боя в Северодонецке

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 11:33
скриншот

Национальная гвардия Украины отмечает, что ее бойцы вместе с побратимами продолжают уничтожать российских оккупантов в Северодонецке.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть".

Детали: Видео, обнародованное 21 июня, озаглавлено "бой в городе Северодонецке".

Напомним: В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что враг не прекращает штурм для установления полного контроля над Северодонецком.

Читайте также: Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

ВИДЕО ДНЯ

ССО рассказали, как бойцы держат Северодонецк

Темы: СеверодонецкНацгвардия
Главное сегодня

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

В Украину прибыл генпрокурор США

Все новости...
Северодонецк
Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации
В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай
ВСУ отразили штурм на Северодонецком и Славянском направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
22:19
Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно
22:12
В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра
21:54
Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом
21:44
Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ
Все новости...