Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацгвардия показала фрагмент боя в Северодонецке

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 11:33
Нацгвардия показала фрагмент боя в Северодонецке
скриншот

Национальная гвардия Украины отмечает, что ее бойцы вместе с побратимами продолжают уничтожать российских оккупантов в Северодонецке.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть".

Реклама:

Детали: Видео, обнародованное 21 июня, озаглавлено "бой в городе Северодонецке".

Напомним: В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что враг не прекращает штурм для установления полного контроля над Северодонецком.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

ССО рассказали, как бойцы держат Северодонецк

Темы: СеверодонецкНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Северодонецк
60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк
Украинцы зря надеялись на человечность россиян
В разрушенном Северодонецке остается около 7 тысяч человек 
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: