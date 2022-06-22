Евакуювати з "Азота" дуже небезпечно, безпечніше сидіти в укритті – Гайдай

Станом на 22 червня на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку перебуває 568 людей, які раніше ніяк не хотіли виїхати, зараз їх евакуювати дуже небезпечно, тож людям безпечніше перебувати в укриттях.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Гайдая: "На сьогоднішній день там перебуває 568 людей, з яких 38 діти. Ми їм пропонували багато разів (евакуюватися – ред.). І навіть за день до того, як зруйнували перший міст (до Лисичанська – ред.), перший заступник начальника обласної військової адміністрації був там на місці, він з ними розмовляв. Також постійно з ними ведуть розмову нацгвардійці, але люди ні в яку не хочуть виїжджати".

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Деталі: Гайдай зазначив, що спершу укриттях перебували більше 1000 осіб, нині залишились 568 – і ці люди кажуть, що залишаться у Сєвєродонецьку.

За словами голови ОВА, наразі є два варіанти евакуації з "Азота": перший – якщо буде домовленість на вищому рівні, буде режим тиші і чітко прописаний маршрут, і другий – якби люди захотіли, то гіпотетично, можна їх намагатися евакуювати.

Пряма мова Гайдая: "Але зараз це вже дуже небезпечно і на сьогоднішній день безпечніше перебувати в укритті".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі продовжується "тиха евакуація" з Лисичанська – щодня вивозять в середньому 20-50 людей, іноді до 70 людей. Також, за словами Гайдая, в Лисичанськ щодня підвозять гуманітарні грузи.

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