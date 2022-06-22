Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуювати з "Азота" дуже небезпечно, безпечніше сидіти в укритті – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 09:04
Фото з Telegram Гайдая

Станом на 22 червня на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку перебуває 568 людей, які раніше ніяк не хотіли виїхати, зараз їх евакуювати дуже небезпечно, тож людям безпечніше перебувати в укриттях.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Гайдая: "На сьогоднішній день там перебуває 568 людей, з яких 38 діти. Ми їм пропонували багато разів (евакуюватися – ред.). І навіть за день до того, як зруйнували перший міст (до Лисичанська – ред.), перший заступник начальника обласної військової адміністрації був там на місці, він з ними розмовляв. Також постійно з ними ведуть розмову нацгвардійці, але люди ні в яку не хочуть виїжджати".  

Деталі: Гайдай зазначив, що спершу укриттях перебували більше 1000 осіб, нині залишились 568 – і ці люди кажуть, що залишаться у Сєвєродонецьку.

За словами голови ОВА, наразі є два варіанти евакуації з "Азота": перший – якщо буде домовленість на вищому рівні, буде режим тиші і чітко прописаний маршрут, і другий – якби люди захотіли, то гіпотетично, можна їх намагатися евакуювати.

Пряма мова Гайдая: "Але зараз це вже дуже небезпечно і на сьогоднішній день безпечніше перебувати в укритті".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі продовжується "тиха евакуація" з Лисичанська – щодня вивозять в середньому 20-50 людей, іноді до 70 людей. Також, за словами Гайдая, в Лисичанськ щодня підвозять гуманітарні грузи.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях якого переховуються і військові, і цивільні люди. Вранці 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".
  • 17 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива.
  • 18 червня Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, раніше відмовилися від евакуації.

Теми: СєвєродонецьквійнаЛисичанськ
Головне сьогодні

В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко

У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера

Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна

фотоРосіяни стратили журналіста Левіна – "Репортери без кордонів" 

відео У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника

ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: проєкт рішення

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Нацгвардія показала фрагмент бою в Сєвєродонецьку
Контроль над Метьолкіним не дасть РФ переваги у битві за Сєвєродонецьк – глава райадміністрації
У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 
Останні новини
16:53
Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства – Стефанішина
16:43
На тлі чуток про санкції: у РФ хочуть засекретити дані про золотий запас
16:36
ВІДЕОЩонайменше тисяча людей загинула в Афганістані від землетрусу
16:33
Миколаїв обстріляли керованими ракетами, є вбитий і поранені - мер
16:30
Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків – Міноборони
16:17
Литва готова до дій Росії через Калінінград, але не очікує військового зіткнення
16:00
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
15:34
ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для підприємців
15:15
Україна запевнила, що не нападатиме на РФ західною зброєю – міністерка оборони Німеччини
15:14
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Усі новини...