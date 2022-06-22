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Эвакуировать из "Азота" очень опасно, безопаснее сидеть в укрытии – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 09:04
Эвакуировать из Азота очень опасно, безопаснее сидеть в укрытии – Гайдай
Фото из Telegram Гайдая

По состоянию на 22 июня на заводе "Азот" в Северодонецке находится 568 человек, ранее никак не желавших уехать, сейчас их эвакуировать очень опасно, поэтому людям безопаснее находиться в укрытиях.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день там находятся 568 человек, из которых 38 дети. Мы им предлагали много раз (эвакуироваться – ред.). И даже за день до того, как разрушили первый мост (к Лисичанску – ред.), первый заместитель начальника областной военной администрации был там на месте, он с ними разговаривал. Также постоянно с ними разговаривают нацгвардейцы, но люди ни в какую не хотят уезжать".

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Детали: Гайдай отметил, что сначала в укрытиях находились более 1000 человек, сейчас осталось 568 – и эти люди говорят, что останутся в Северодонецке.

По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.

Прямая речь Гайдая: "Но сейчас это уже очень опасно и на сегодняшний день безопаснее находиться в укрытии".

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Детали: Глава ОВА отметил, что сейчас продолжается "тихая эвакуация" из Лисичанска – ежедневно вывозится в среднем 20-50 человек, иногда до 70 человек. Также, по словам Гайдая, в Лисичанск каждый день подвозят гуманитарные грузы.

Предыстория: 

  • Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях которого прячутся и военные, и гражданские люди. Утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".
  • 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
  • 18 июня Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, ранее отказались от эвакуации.

Темы: СеверодонецквойнаЛисичанск
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