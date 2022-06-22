Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуировать из "Азота" очень опасно, безопаснее сидеть в укрытии – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 09:04
Фото из Telegram Гайдая

По состоянию на 22 июня на заводе "Азот" в Северодонецке находится 568 человек, ранее никак не желавших уехать, сейчас их эвакуировать очень опасно, поэтому людям безопаснее находиться в укрытиях.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день там находятся 568 человек, из которых 38 дети. Мы им предлагали много раз (эвакуироваться – ред.). И даже за день до того, как разрушили первый мост (к Лисичанску – ред.), первый заместитель начальника областной военной администрации был там на месте, он с ними разговаривал. Также постоянно с ними разговаривают нацгвардейцы, но люди ни в какую не хотят уезжать".

Детали: Гайдай отметил, что сначала в укрытиях находились более 1000 человек, сейчас осталось 568 – и эти люди говорят, что останутся в Северодонецке.

По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.

Прямая речь Гайдая: "Но сейчас это уже очень опасно и на сегодняшний день безопаснее находиться в укрытии".

Детали: Глава ОВА отметил, что сейчас продолжается "тихая эвакуация" из Лисичанска – ежедневно вывозится в среднем 20-50 человек, иногда до 70 человек. Также, по словам Гайдая, в Лисичанск каждый день подвозят гуманитарные грузы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях которого прячутся и военные, и гражданские люди. Утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".
  • 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
  • 18 июня Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, ранее отказались от эвакуации.

Темы: СеверодонецквойнаЛисичанск
Главное сегодня

Россияне усилили авиационные атаки на Донбассе – сводка Генштаба

Украина до конца года планирует выполнить требования ЕС по кандидатству – Стефанишина

В Украине полностью остановлена нефтепереработка – Витренко

В Чернобаевке взорвали авто гауляйтера

Турция заявила, что достигла прогресса с Россией по вывозу украинского зерна

фотоРоссияне казнили журналиста Левина – "Репортеры без границ"

Все новости...
Северодонецк
Нацгвардия показала фрагмент боя в Северодонецке
Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации
В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай
Последние новости
19:37
"Ничего об Украине без Украины": Шольц против навязывания Киеву "продиктованного мира"
19:21
ФРГ недостаточно быстро отказывается от энергоносителей из России, есть риски для заводов – Volkswagen
19:21
Уничтожение "Барабашово" в Харькове нанесло ущерб окружающей среде на 2 млрд грн
19:10
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
19:06
Шкарлетт объяснил, начнется ли обучение раньше и сколько учащихся может быть в классе
19:00
Россия решила, что теперь будет выплачивать все свои внешние долги рублями
18:56
Россияне усилили авиационные атаки на Донбассе – сводка Генштаба
18:43
Арахамия назвал фейком заявления, что он якобы блокировал путь Грузии в ЕС
18:39
На Изюмщине от обстрелов оккупантов погибли 5 местных жительниц
18:38
фотоВ Украине арестовали имущество и корпоративные права белорусского щебеночного завода
Все новости...