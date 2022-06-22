Эвакуировать из "Азота" очень опасно, безопаснее сидеть в укрытии – Гайдай
По состоянию на 22 июня на заводе "Азот" в Северодонецке находится 568 человек, ранее никак не желавших уехать, сейчас их эвакуировать очень опасно, поэтому людям безопаснее находиться в укрытиях.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального марафона новостей
Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день там находятся 568 человек, из которых 38 дети. Мы им предлагали много раз (эвакуироваться – ред.). И даже за день до того, как разрушили первый мост (к Лисичанску – ред.), первый заместитель начальника областной военной администрации был там на месте, он с ними разговаривал. Также постоянно с ними разговаривают нацгвардейцы, но люди ни в какую не хотят уезжать".
Детали: Гайдай отметил, что сначала в укрытиях находились более 1000 человек, сейчас осталось 568 – и эти люди говорят, что останутся в Северодонецке.
По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.
Прямая речь Гайдая: "Но сейчас это уже очень опасно и на сегодняшний день безопаснее находиться в укрытии".
Детали: Глава ОВА отметил, что сейчас продолжается "тихая эвакуация" из Лисичанска – ежедневно вывозится в среднем 20-50 человек, иногда до 70 человек. Также, по словам Гайдая, в Лисичанск каждый день подвозят гуманитарные грузы.
Предыстория:
- Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях которого прячутся и военные, и гражданские люди. Утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".
- 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
- 18 июня Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, ранее отказались от эвакуации.