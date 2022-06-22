ЗСУ ставлять за мету повне звільнення Зміїного – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.
Джерело: коментар Буданова в прямому ефірі телемарафону
Пряма мова Буданова: "На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ.
Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".
Деталі: Начальник ГУР пояснив, що будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.
Передісторія:
- Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.
- Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.
- Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
- 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.
- На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.