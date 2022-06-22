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ЗСУ ставлять за мету повне звільнення Зміїного – Буданов

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 21:23
ЗСУ ставлять за мету повне звільнення Зміїного – Буданов
генерал-майор кирило буданов. фото: дмитро ларін, уп

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.

Джерело: коментар Буданова в прямому ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ.

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Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".

Деталі: Начальник ГУР пояснив, що будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.
  • Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.
  • Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
  • 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.
  • На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.

Теми: Чорне мореЧФ Росіїрозвідка
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