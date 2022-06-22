ВСУ ставят целью полное освобождение Змеиного – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.

Источник: комментарий Буданова в прямом эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ.

Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".

Детали: Начальник ГУР пояснил, что любые "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе военной разведкой.

Предыстория:

Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.

Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.

Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.

На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и вражескую автомобильную технику.