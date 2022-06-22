ВСУ ставят целью полное освобождение Змеиного – Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.
Источник: комментарий Буданова в прямом эфире телемарафона
Прямая речь Буданова: "На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ.
Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".
Детали: Начальник ГУР пояснил, что любые "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе военной разведкой.
Предыстория:
- Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
- Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
- Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
- 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.
- На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.