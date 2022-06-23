Окупанти вдарили по Миколаєву 3 крилатими ракетами, одна людина поранена – ОК "Південь"

Російські загарбники атакували Миколаїв 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої Херсонщини.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Ракети влучили по виробничій та соціальній інфраструктурі міста. Поранена одна людина.

Також українські ППО збили ще дві крилаті ракети окупантів в небі над Одещиною.

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