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Окупанти вдарили по Миколаєву 3 крилатими ракетами, одна людина поранена – ОК "Південь"

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 14:49
Окупанти вдарили по Миколаєву 3 крилатими ракетами, одна людина поранена – ОК Південь
Фото скріншот

Російські загарбники атакували Миколаїв 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої Херсонщини.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Ракети влучили по виробничій та соціальній інфраструктурі міста. Поранена одна людина.

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Також українські ППО збили ще дві крилаті ракети окупантів в небі над Одещиною.

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Теми: війнаМиколаївська областьокупація
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