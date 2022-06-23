Оккупанты ударили по Николаеву 3 крылатыми ракетами, один человек ранен - ОК "Юг"

Российские захватчики атаковали Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования из оккупированной Херсонщины.

Источник: Одесский городской совет в Telegram со ссылкой на данные ОК "Юг"

Детали: Ракеты попали по производственной и социальной инфраструктуре города. Ранен один человек.

Также украинские ПВО сбили еще две крылатые ракеты оккупантов в небе над Одесщиной.

Что предшествовало: