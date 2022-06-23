Оккупанты ударили по Николаеву 3 крылатыми ракетами, один человек ранен - ОК "Юг"
Четверг, 23 июня 2022, 14:49
Российские захватчики атаковали Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования из оккупированной Херсонщины.
Источник: Одесский городской совет в Telegram со ссылкой на данные ОК "Юг"
Детали: Ракеты попали по производственной и социальной инфраструктуре города. Ранен один человек.
Также украинские ПВО сбили еще две крылатые ракеты оккупантов в небе над Одесщиной.
Что предшествовало:
- Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах в городе утром 23 июня.
- 22 июня российские войска запустили по Николаеву семь ракет. В результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. Повреждены многоэтажные и частные дома, трое гражданских получили ранения.