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Оккупанты ударили по Николаеву 3 крылатыми ракетами, один человек ранен - ОК "Юг"

"Украинская правда"Четверг, 23 июня 2022, 14:49
Фото скриншот

Российские захватчики атаковали Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования из оккупированной Херсонщины.

Источник: Одесский городской совет в Telegram со ссылкой на данные ОК "Юг"

Детали: Ракеты попали по производственной и социальной инфраструктуре города. Ранен один человек.

Также украинские ПВО сбили еще две крылатые ракеты оккупантов в небе над Одесщиной.

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Темы: войнаНиколаевская областьоккупация
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