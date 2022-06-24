Українські військові виходять з Сєвєродонецька – журналіст
Українські військові вночі 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.
Джерело: журналіст Юрій Бутусов у Facebook, джерела "Української правди" серед військових
Пряма мова Бутусова: "Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло".
Деталі: За словами журналіста, українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.
Він підкреслив, що "без мостів та без понтонів кожен день бою був суцільним героїзмом", і пообіцяв більше розповісти про це пізніше.
"Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сєвєродонецьк до кінця", – підсумував Бутусов.
Джерела УП серед військових підтвердили, що підрозділи Нацгвардії вийшли з Сєвєродонецька.
Читайте також "Юрій Бутусов: Ми маємо розуміти, що це війна на виживання, а не політична гра. Путін не зупиниться"
Передісторія:
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.
- Пізніше Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.