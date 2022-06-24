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Українські військові виходять з Сєвєродонецька – журналіст

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 12:35
Завод "Азот" у Сєвєродонецьку. Фото з Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

Українські військові вночі 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

Джерело: журналіст Юрій Бутусов у Facebook, джерела "Української правди" серед військових 

Пряма мова Бутусова: "Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло".

Деталі: За словами журналіста, українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

Він підкреслив, що "без мостів та без понтонів кожен день бою був суцільним героїзмом", і пообіцяв більше розповісти про це пізніше.

"Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сєвєродонецьк до кінця", – підсумував Бутусов.

Джерела УП серед військових підтвердили, що підрозділи Нацгвардії вийшли з Сєвєродонецька.

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Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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