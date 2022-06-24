Украинские военные вышли из Северодонецка – журналист
Украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.
Источник: журналист Юрий Бутусов в Facebook, источники "Украинской правды" среди военных
Прямая речь Бутусова: "Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело".
Детали: По словам журналиста, украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях.
Он подчеркнул, что "без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом", и пообещал больше рассказать об этом позже.
"Мы вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались за Северодонецк до конца", – подытожил Бутусов.
Источники УП среди военных подтвердили, что подразделения Нацгвардии вышли из Северодонецка.
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Предыстория:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.