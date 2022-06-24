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Украинские военные вышли из Северодонецка – журналист

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 12:35
Украинские военные вышли из Северодонецка – журналист
Завод "Азот" в Северодонецке. Фото с Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

Источник: журналист Юрий Бутусов в Facebook, источники "Украинской правды" среди военных 

Прямая речь Бутусова: "Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело".

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Детали: По словам журналиста, украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях.

Он подчеркнул, что "без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом", и пообещал больше рассказать об этом позже.

"Мы вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались за Северодонецк до конца", – подытожил Бутусов.

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Источники УП среди военных подтвердили, что подразделения Нацгвардии вышли из Северодонецка.

Читайте также "Юрий Бутусов: Мы должны понимать, что это война на выживание, а не политическая игра. Путин не остановится"

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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