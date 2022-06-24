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Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться – голова РДА

Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 16:03
Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться – голова РДА
РУЙНУВАННЯ В ЛИСИЧАНСЬКУ. ФОТО ова

Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

Джерело: Власенко в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Власенка: "Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.

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Скрізь обстріли, бойові дії.

Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться".

Деталі: Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".

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Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнаРосія
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