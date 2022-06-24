Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться – голова РДА
П'ятниця, 24 червня 2022, 16:03
Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.
Джерело: Власенко в коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова Власенка: "Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.
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Скрізь обстріли, бойові дії.
Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться".
Деталі: Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".
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Передісторія:
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.
- Пізніше Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- Росіяни в останні дні захопили ще кілька населених пунктів на Луганщині. За оцінкою британської розвідки, війська РФ просунулися на 5 км у бік Лисичанська. За оцінкою ISW, вони можуть захопити це місто в найближчі дні.