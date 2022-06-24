Об отступлении из Лисичанска сейчас речь не идет – глава РДА
Пятница, 24 июня 2022, 16:03
Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.
Источник: Власенко в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь Власенко: "Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села – Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.
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Везде обстрелы, боевые действия.
Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет".
Детали: Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится некоторое время, это не вопрос часа или дня.
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Предыстория:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Россияне в последние дни захватили еще несколько населенных пунктов в Луганской области. По оценке британской разведки, войска РФ продвинулись на 5 км в сторону Лисичанска. По оценке ISW, они могут захватить этот город в ближайшие дни.