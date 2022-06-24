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Об отступлении из Лисичанска сейчас речь не идет – глава РДА

Роман ПетренкоПятница, 24 июня 2022, 16:03
Об отступлении из Лисичанска сейчас речь не идет – глава РДА
РАЗРУШЕНИЯ В ЛИСИЧАНСКЕ. ФОТО ова

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.

Источник: Власенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Власенко: "Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села – Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.

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Везде обстрелы, боевые действия.

Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет".

Детали: Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится некоторое время, это не вопрос часа или дня.

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Темы: ЛисичанскЛуганская областьвойнаРосcия
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