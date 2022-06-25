Луганщина: росіяни штурмують три селища під Сєвєродонецьком

Російські окупанти штурмують селища Метьолкіне, Сиротине та Воронове, що на південному сході від Сєвєродонецька.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: 24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

Фото з Telegram Гайдая

Окупанти по Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії – постраждали села Синецький та Павлоград, територія сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також 24 червня російські загарбники обстріляли Вовчоярівку, Білогорівку та Лоскутівку.

Фото з Telegram Гайдая

У Лисичанську знайшли тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.

Також у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого – вони отримали поранення 23 червня.

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