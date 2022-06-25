Луганщина: росіяни штурмують три селища під Сєвєродонецьком
Російські окупанти штурмують селища Метьолкіне, Сиротине та Воронове, що на південному сході від Сєвєродонецька.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів".
Деталі: 24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.
Окупанти по Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії – постраждали села Синецький та Павлоград, територія сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також 24 червня російські загарбники обстріляли Вовчоярівку, Білогорівку та Лоскутівку.
У Лисичанську знайшли тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.
Також у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого – вони отримали поранення 23 червня.
Передісторія:
- 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.
- Він також розповів, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські військові вночі 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.