Луганщина: россияне штурмуют три поселка под Северодонецком

Российские оккупанты штурмуют поселки Метелкино, Сиротино и Вороново, что на юго-востоке от Северодонецка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Серий Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов".

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Фото из Telegram Гайдая

Детали: 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.

Фото из Telegram Гайдая

Оккупанты по Лисичанску нанесли авиаудар. По Северодонецку били из артиллерии – пострадали села Синецкий и Павлоград, территория северодонецкого объединения "Азот" и "Стеклопластика". Также 24 июня российские захватчики обстреляли Волчеярку, Белогоровку и Лоскутовку.

Фото из Telegram Гайдая

В Лисичанске нашли тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

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Также в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева – они получили ранения 23 июня.

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