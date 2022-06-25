Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: россияне штурмуют три поселка под Северодонецком

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 08:19
Скриншот из google.maps

Российские оккупанты штурмуют поселки Метелкино, Сиротино и Вороново, что на юго-востоке от Северодонецка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Серий Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов". 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Детали: 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. 

 
Фото из Telegram Гайдая

Оккупанты по Лисичанску нанесли авиаудар. По Северодонецку били из артиллерии – пострадали села Синецкий и Павлоград, территория северодонецкого объединения "Азот" и "Стеклопластика". Также 24 июня российские захватчики обстреляли Волчеярку, Белогоровку и Лоскутовку.

 
Фото из Telegram Гайдая

В Лисичанске нашли тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

Также в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева – они получили ранения 23 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
Главное сегодня

Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT

Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ

видеоБлокада Калининграда: Лукашенко говорит, что Литва объявила войну России

Путин заявил, что скоро передаст Беларуси "Искандеры", которые могут нести "ядерные" ракеты

Все новости...
Северодонецк
В Нацгвардии объяснили, почему ушли из Северодонецка
В Минобороны США одобряют отход ВСУ из Северодонецка
Северодонецк, остров Змеиный, оружие от Германии, учения в Беларуси — главное о войне этой недели
Последние новости
00:42
Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления
00:26
Британия делает все возможное, чтобы освободить своих граждан из плена РФ – посол
23:44
Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT
22:55
Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины
22:48
ВИДЕОЗа 4 месяца войны более 20 тысяч украинцев получили награды – Зеленский
22:41
За сутки оккупанты убили еще 3 гражданских в Донецкой области
22:33
Приближают победу: истории водительниц, которые везут авто на фронт
22:10
У Зеленского говорят, что не будут делать шагов в НАТО из-за позиции отдельных стран
21:58
обновлено (видео)Россияне обстреляли Ровенскую область: 3 погибших, 4 раненых
21:46
Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ
Все новости...