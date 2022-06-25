Луганщина: россияне штурмуют три поселка под Северодонецком
Российские оккупанты штурмуют поселки Метелкино, Сиротино и Вороново, что на юго-востоке от Северодонецка.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Серий Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов".
Детали: 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.
Оккупанты по Лисичанску нанесли авиаудар. По Северодонецку били из артиллерии – пострадали села Синецкий и Павлоград, территория северодонецкого объединения "Азот" и "Стеклопластика". Также 24 июня российские захватчики обстреляли Волчеярку, Белогоровку и Лоскутовку.
В Лисичанске нашли тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.
Также в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева – они получили ранения 23 июня.
Предыстория:
- 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.
- Гайдай также рассказал, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Журналист Юрий Бутусов также сообщил, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.