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До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 16:37
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
Президенти Зеленський та Мілатович, фото: Twitter Мілатовича

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в соцмережах обох лідерів

Деталі: Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.

Зеленський також подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку.

Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.

Своєю чергою Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Подгориці.

"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу й співробітництво між нашими країнами", – додав чорногорський президент.

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Теми: ЧорногоріяУкраїнагарантії безпекиG7
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