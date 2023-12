До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в соцмережах обох лідерів

Деталі: Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.

Зеленський також подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку.

Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.



We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq