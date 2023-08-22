До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в соцмережах обох лідерів
Деталі: Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.
Зеленський також подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку.
Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.
I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023
We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq
Своєю чергою Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Подгориці.
"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу й співробітництво між нашими країнами", – додав чорногорський президент.
U razgovoru sa predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa ponovio sam da 🇲🇪 otvoreno i snažno osuđuje agresiju Rusije protiv te zemlje i kazao da će 🇺🇦 u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja. 🤝— Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 22, 2023
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Нагадаємо:
- Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
- Раніше у вівторок стало відомо про долучення Люксембургу до декларації G7. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.
- Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.