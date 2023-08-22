До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна

Президент України Володимир Зеленський подякував Чорногорії за приєднання до декларації G7 щодо "безпекових гарантій" для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в соцмережах обох лідерів

Деталі: Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський і Яков Мілатович провели двосторонню зустріч в Афінах у вівторок.

Зеленський також подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку.

Також вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до саміту миру.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.



We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Своєю чергою Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Подгориці.

"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу й співробітництво між нашими країнами", – додав чорногорський президент.

U razgovoru sa predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa ponovio sam da 🇲🇪 otvoreno i snažno osuđuje agresiju Rusije protiv te zemlje i kazao da će 🇺🇦 u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja. 🤝

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