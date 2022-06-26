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Ворог стягує сили до Слов’янська, ЗСУ готові – голова ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 12:29
фото getty images

Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.

Джерело: Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кириленка: "Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії на Слов’янському напрямку.

Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста.

Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію".

Деталі: За словами Кириленка, ЗСУ робитимуть усе, аби не дати росіянам використати цю тактику, а також будуть стояти стільки, скільки потрібно.

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Теми: Донецька областьвійнаРосія
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