Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА

Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко. Однако ВСУ уже готовы их встретить.

Источник: Кириленко в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кириленко: "Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении.

Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города.

Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию".

Детали: По словам Кириленко, ВСУ будут делать все, чтобы не дать россиянам использовать тактику, а также будут стоять столько, сколько нужно.

Напомним:

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