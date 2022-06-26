Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА
Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко. Однако ВСУ уже готовы их встретить.
Источник: Кириленко в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кириленко: "Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении.
Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города.
Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию".
Детали: По словам Кириленко, ВСУ будут делать все, чтобы не дать россиянам использовать тактику, а также будут стоять столько, сколько нужно.
Напомним:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупанты смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
- В Минобороны США одобрили вывод войск из Северодонецка в Луганской области.