Наслідки ракетного удару по Києву: 4 людей залишаються в лікарні - Кличко
Станом на ранок понеділка в лікарнях залишаються четверо потерпілих від ракетного удару по 9-поверхівці в Шевченківському районі 26 червня, триває розбір завалів.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 27 червня
Пряма мова: "Чотири людини перебувають у лікарнях, одна – на жаль, загинула, стан врятованої дитини – задовільний, стабільний. Лікарі кажуть, що загрози її життю немає".
Деталі: Кличко уточнив, що з будинку було евакуйовано 27 людей. Столична влада запропонувала їм надання даху над головою, але всі вони відмовились – віддавши перевагу оселям друзів чи знайомих.
Чи підлягає будинок ремонту, наразі сказати не можна, оскільки триває розбір завалів, пізніше спеціальна комісія визначить, чи можлива реконструкція.
Передісторія:
- Близько 6:30 26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною.
- Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув.
- Загальна кількість постраждалих - 6 людей.
- Західні політики засудили обстріли Києва в неділю вранці російськими військами, назвавши такі дії "варварством" і "свідомою ескалацією" на тлі саміту "Великої сімки".