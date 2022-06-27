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Наслідки ракетного удару по Києву: 4 людей залишаються в лікарні - Кличко

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 09:22
Наслідки ракетного удару по Києву: 4 людей залишаються в лікарні - Кличко
фото ДСНС

Станом на ранок понеділка в лікарнях залишаються четверо потерпілих від ракетного удару по 9-поверхівці в Шевченківському районі 26 червня, триває розбір завалів.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 27 червня

Пряма мова: "Чотири людини перебувають у лікарнях, одна – на жаль, загинула, стан врятованої дитини – задовільний, стабільний. Лікарі кажуть, що загрози її життю немає".

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Деталі: Кличко уточнив, що з будинку було евакуйовано 27 людей. Столична влада запропонувала їм надання даху над головою, але всі вони відмовились – віддавши перевагу оселям друзів чи знайомих.

Чи підлягає будинок ремонту, наразі сказати не можна, оскільки триває розбір завалів, пізніше спеціальна комісія визначить, чи можлива реконструкція.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Близько 6:30 26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною.
  • Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув.
  • Загальна кількість постраждалих - 6 людей
  • Західні політики засудили обстріли Києва в неділю вранці російськими військами, назвавши такі дії "варварством" і "свідомою ескалацією" на тлі саміту "Великої сімки".

Теми: Київвійна
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