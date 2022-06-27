Последствия ракетного удара по Киеву: 4 человека остаются в больнице - Кличко
На утро понедельника в больницах остаются четверо пострадавших от ракетного удара по 9-этажке в Шевченковском районе 26 июня, продолжается разбор завалов.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона 27 июня
Прямая речь: "Четыре человека находятся в больницах, один – к сожалению, погиб, состояние спасенного ребенка – удовлетворительное, стабильное. Врачи говорят, что угрозы жизни девочки нет".
Детали: Кличко уточнил, что из дома были эвакуированы 27 человек. Столичная власть предложила им предоставление крыши над головой, но все они отказались – предпочтя дома друзей или знакомых.
Подлежит ли здание ремонту, сказать нельзя, поскольку продолжается разбор завалов, позже специальная комиссия определит, возможна ли реконструкция.
Предыстория:
- Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами с дальних бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
- Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.
- Общее количество пострадавших – 6 человек.
- Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром российскими войсками, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита "Большой семерки".