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Последствия ракетного удара по Киеву: 4 человека остаются в больнице - Кличко

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 09:22
Последствия ракетного удара по Киеву: 4 человека остаются в больнице - Кличко
фото ГСЧС

На утро понедельника в больницах остаются четверо пострадавших от ракетного удара по 9-этажке в Шевченковском районе 26 июня, продолжается разбор завалов.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона 27 июня

Прямая речь: "Четыре человека находятся в больницах, один – к сожалению, погиб, состояние спасенного ребенка – удовлетворительное, стабильное. Врачи говорят, что угрозы жизни девочки нет".

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Детали: Кличко уточнил, что из дома были эвакуированы 27 человек. Столичная власть предложила им предоставление крыши над головой, но все они отказались – предпочтя дома друзей или знакомых.

Подлежит ли здание ремонту, сказать нельзя, поскольку продолжается разбор завалов, позже специальная комиссия определит, возможна ли реконструкция.

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Предыстория:

  • Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами с дальних бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
  • Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.
  • Общее количество пострадавших – 6 человек.
  • Западные политики осудили обстрелы Киева в воскресенье утром российскими войсками, назвав такие действия "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита "Большой семерки".

Темы: Киеввойна
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