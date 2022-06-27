Последствия ракетного удара по Киеву: 4 человека остаются в больнице - Кличко

На утро понедельника в больницах остаются четверо пострадавших от ракетного удара по 9-этажке в Шевченковском районе 26 июня, продолжается разбор завалов.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона 27 июня

Прямая речь: "Четыре человека находятся в больницах, один – к сожалению, погиб, состояние спасенного ребенка – удовлетворительное, стабильное. Врачи говорят, что угрозы жизни девочки нет".

Детали: Кличко уточнил, что из дома были эвакуированы 27 человек. Столичная власть предложила им предоставление крыши над головой, но все они отказались – предпочтя дома друзей или знакомых.

Подлежит ли здание ремонту, сказать нельзя, поскольку продолжается разбор завалов, позже специальная комиссия определит, возможна ли реконструкция.

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