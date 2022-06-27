Міноборони РФ "попередило" про вибух Криворізької ТЕС: фейк спростували в ДТЕК
Міністерство оборони РФ оприлюднило фейк, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, аби звинуватити російських окупантів.
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова генерал-полковника ЗС РФ Михайла Мізінцєва, ДТЕК Енерго
Пряма мова Мізінцєва: "Українське командування свідомо розмістило звої озброєні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ).
Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на завдання удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції й показати світовій спільноті підроблені докази завдання удару з боку російських військ".
Деталі: Міноборони РФ лякає, що це начебто ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на своїй території, аби звинуватити Росію.
Представники енергетичної компанії ДТЕК, яка управляє ТЕС, повідомили, що росіяни поширюють фейк для виправдання атаки на об’єкт критичної інфраструктури з боку окупаційних військ неподалік Зеленодольська.
На території станції немає зброї та озброєних осіб. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.
Передісторія:
- 25 червня російські війська обстріляли з артилерії житлові квартали Зеленодольська. Внаслідок атаки поранення отримала 60-річна жінка.
- 27 червня вдень російські ракети влетіли в торговий центр у Кременчуку Полтавської області, де перебувало не менше 1000 людей. Станом на вечір відомо про 13 загиблих і понад 40 поранених.
- 27 червня росіяни обстріляли житлові квартали Харкова. За даними військової адміністрації, внаслідок артилерійських атак загинуло щонайменше 5 людей і ще понад 20 дістали поранення.
- Увечері військова адміністрація Луганської області повідомила, що російські війська обстріляли скупчення людей в Лисичанську, які стояли в черзі за водою. Щонайменше восьмеро людей загинуло, зокрема двоє дітей, і ще більше двох десятків отримали поранення.