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Минобороны РФ "предупредило" о взрыве Криворожской ТЭС: фейк опровергли в ДТЭК

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 23:13
криворожская тэс. фото: дтэк

Министерство обороны РФ обнародовало фейк, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских оккупантов.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на слова генерал-полковника ВС РФ Михаила Мизинцева, ДТЭК Энерго

Прямая речь Мизинцева: "Украинское командование сознательно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск).

Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами подорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".

Детали: Минобороны РФ пугает, что это якобы ВСУ хотят создать гуманитарную и энергетическую катастрофу на своей территории, чтобы обвинить Россию.

Представители энергетической компании ДТЭК, управляющей ТЭС, сообщили, что россияне распространяют фейк для оправдания атаки на объект критической инфраструктуры со стороны оккупационных войск недалеко от Зеленодольска.

На территории станции нет оружия и вооруженных лиц. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают работу.

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Предыстория:

  • 25 июня российские войска обстреляли из артиллерии жилые кварталы Зеленодольска. В результате атаки ранения получила 60-летняя женщина.
  • 27 июня днем ​​российские ракеты влетели в торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где находились не менее 1000 человек. По состоянию на вечер известно о 13 погибших и более 40 раненых.
  • 27 июня россияне обстреляли жилые кварталы Харькова. По данным военной администрации, в результате артиллерийских атак погибли по меньшей мере 5 человек и еще более 20 получили ранения.
  • Вечером военная администрация Луганской области сообщила, что российские войска обстреляли скопления людей в Лисичанске, стоявших в очереди за водой. По меньшей мере, восемь человек погибли, в том числе двое детей, и еще более двух десятков получили ранения.

Темы: Кривой РогобстрелэнергетикаДнепропетровская область
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