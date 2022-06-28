Обстріл ТЦ у Кременчуку: прокуратура розслідує службову недбалість

Прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру "Амстор" у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару.

Джерело: Офіс генпрокурора



Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)".



Деталі: Повідомляється, що під час слідства перевірятимуть дії службовців кременчуцького торговельного центру щодо вжиття ними заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога.

Передісторія:

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор", у результаті чого загинули щонайменше 20 людей.

Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді, тому важливо документувати цю справу за стандартами міжнародного гуманітарного права.