Обстріл ТЦ у Кременчуку: прокуратура розслідує службову недбалість

Прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру "Амстор" у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару.

Джерело: Офіс генпрокурора



Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)".



Деталі: Повідомляється, що під час слідства перевірятимуть дії службовців кременчуцького торговельного центру щодо вжиття ними заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога.

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