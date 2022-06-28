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Обстріл ТЦ у Кременчуку: прокуратура розслідує службову недбалість

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 15:57
Обстріл ТЦ у Кременчуку: прокуратура розслідує службову недбалість
Фото Полтавської прокуратури

Прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру "Амстор" у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що під час слідства перевірятимуть дії службовців кременчуцького торговельного центру щодо вжиття ними заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога.

Передісторія: 

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  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор", у результаті чого загинули щонайменше 20 людей.
  • Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді, тому важливо документувати цю справу за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Теми: КременчукПолтавська областьвійнапрокуратура
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