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Обстрел ТЦ в Кременчуге: прокуратура расследует служебную халатность

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 15:57
Обстрел ТЦ в Кременчуге: прокуратура расследует служебную халатность
Фото Полтавской прокуратуры

Прокуратура проверит действия должностных лиц торгового центра "Амстор" в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)".

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Детали: Сообщается, что в ходе следствия будут проверяться действия служащих кременчугского торгового центра относительно принятия ими мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время российского ракетного удара.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор", в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. 
  • После ракетного удара россиян по ТЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде, поэтому важно документировать это дело по стандартам международного гуманитарного права.

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Темы: КременчугПолтавская областьвойнапрокуратура
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