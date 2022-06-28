Обстрел ТЦ в Кременчуге: прокуратура расследует служебную халатность

Прокуратура проверит действия должностных лиц торгового центра "Амстор" в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)".

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Детали: Сообщается, что в ходе следствия будут проверяться действия служащих кременчугского торгового центра относительно принятия ими мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время российского ракетного удара.

Предыстория:

27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор", в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

После ракетного удара россиян по ТЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде, поэтому важно документировать это дело по стандартам международного гуманитарного права.